Северная Америка

Український захисник Інтеру Сергій Кривцов не потрапив до заявки на матч.

Інтер Маямі в останньому матчі регулярного сезону МЛС у гостях мінімально поступився Шарлотт з рахунком 0:1.

Єдиний та переможний м'яч був забитий на 13 хвилині, а його автором став Кевін Варгас, якому асистував Каміль Юзвяк.

У цьому матчі взяв участь нападник Ліонель Мессі, який відіграв увесь поєдинок, як і Серхіо Бускетс, а Хорді Альба з'явився на полі на 67 хвилині.

Для Інтера це була друга поразка в МЛС за присутності Мессі.

Також зазначимо, що український захисник Інтеру Сергій Кривцов не потрапив до заявки на матч.

За підсумками регулярного сезону Інтер набрав 34 очки після 34 матчів та завершив кампанію на передостанньому, 14 місці у Східній конференції МЛС.