Северная Америка

Базова зарплата аргентинця становить 12 мільйонів доларів, але ще є гарантована компенсація, яка майже вдвічі більша.

Стала відома зарплата нападаючого Інтер Маямі Ліонеля Мессі у клубі МЛС. Про це повідомляє Los Angeles Times.

За інформацією джерела, базова зарплата 36-річного аргентинця становить 12 мільйонів доларів, проте є ще гарантована компенсація у розмірі 20,4 млн доларів.

Також зазначається, що за рахунок спонсорських угод з Adidas, Fanatics та Apple, щорічний оклад зірки збірної Аргентини наблизиться до суми близько 50-60 млн доларів.

Таким чином, Мессі став найоплачуванішим гравцем у МЛС, змінивши на цій посаді Лоренцо Інсіньє з Торонто, який заробляє близько 23 млн доларів на рік.

Також видання дає цифри у контрактах інших колишніх зірок Барселони – захисника Хорді Альби та півзахисника Серхіо Бускетса.

Альба заробляє 1 млн доларів як базову зарплату, а компенсація становить 1,25 млн доларів. Бускетс має базовий оклад на рівні 1,5 млн доларів + компенсацію у розмірі 1,7 млн доларів.

Зазначається, що через зростання зарплатної відомості Інтер Маямі став лідером МЛС за цим показником.