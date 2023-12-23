Северная Америка

Банда в Маямі зібралася солідна.

Луїс Суарес прокоментував свій перехід до Інтер Маямі. Його слова наводить офіційний сайт клубу.

"Я приємно схвильований і дуже радий прийняти новий виклик разом із Інтер Маямі. З нетерпінням чекаю, щоб почати. Я готовий до роботи, щоб втілити мрії про виграні трофеї в реальність разом із цим чудовим клубом. Я поділяю його амбіції та дуже оптимістичний стосовно того, чого ми можемо досягти.

Захищаючи кольори Інтер Маямі, я віддаватиму всі сили, щоб порадувати наших чудових вболівальників, про яких я багато чув. Чекаю з нетерпінням, щоб возз'єднатися зі своїми друзями. Також з не меншим бажанням хочеться познайомитися з новими одноклубниками та тренерами", — заявив уругваєць.

У складі Інтер Маямі виступають колишні одноклубники Суареса по Барселоні Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс та Жорді Альба.