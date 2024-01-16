Северная Америка

Гравець став першим австрійцем в історії клубу.

Лівий вінгер Боруссії Менхенгладбах Ганнес Вольф перебрався до МЛС, де представлятиме Нью-Йорк Сіті.

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Контракт 24-річного австрійця з новим клубом розраховано до 2027 року. Він включає опцію продовження ще на рік.

🇩🇪➡️🇺🇸 pic.twitter.com/Vvmv1gEOEf — New York City Football Club (@NYCFC) January 16, 2024

Трансфер обійшовся Нью-Йорк Сіті безкоштовно, оскільки гравець вирішив достроково розірвати угоду з німецьким клубом. Вона мала втратити чинність наприкінці поточного сезону.

У цьому сезоні Вольф на полі ще не з'являвся. Чимало часу він пропустив через розрив меніска.

У липні 2021 року Боруссія віддала за нього 9,5 мільйонів євро РБ Лейпциг. З того часу він провів за клуб 69 матчів, в яких відзначився 5 голами та 3 асистами.