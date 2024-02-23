Северная Америка

Син ексгравця Реала та Мілана виступатиме у МЛС.

Інтер Маямі завершив підписання опорного півзахисника Федеріко Редондо, повідомляє офіційний сайт клубу МЛС.

За даними transfermarkt, за 21-річного аргентинця його попередній клуб Архентінос Хуніорс отримав 7,45 млн євро. Інтеру також доведеться віддати 15% від потенційного продажу гравця.

Загалом, на рахунку півзахисника 2 голи та 2 асисти у 58 матчах за Архентінос Хуніорс у всіх турнірах.

Редондо підписав контракт, розрахований до кінця 2027 року. Клуб із Маямі отримав опцію продовження угоди з гравцем ще на рік.

Нагадаємо, що Федеріко є сином Фернандо Редондо, ексгравця Реала та Мілана, який з цими двома клубами тричі виграв Лігу чемпіонів.

У складі Інтера виступають ще п'ятеро аргентинців. Тренує колектив Херардо Мартіно, який представляє цю ж країну.

Новий сезон МЛС (2024) вже стартував. У першому матчі Інтер Маямі впорався з Реал Солт-Лейк-Сіті (2:0). У наступному турі команда Мартіно гостюватиме у Лос-Анджелес Гелаксі.