Син ексгравця Реала та Мілана виступатиме у МЛС.
Федеріко Редондо, фото Інтер Маямі
23 лютого 2024, 22:27
Інтер Маямі завершив підписання опорного півзахисника Федеріко Редондо, повідомляє офіційний сайт клубу МЛС.
За даними transfermarkt, за 21-річного аргентинця його попередній клуб Архентінос Хуніорс отримав 7,45 млн євро. Інтеру також доведеться віддати 15% від потенційного продажу гравця.
Загалом, на рахунку півзахисника 2 голи та 2 асисти у 58 матчах за Архентінос Хуніорс у всіх турнірах.
Редондо підписав контракт, розрахований до кінця 2027 року. Клуб із Маямі отримав опцію продовження угоди з гравцем ще на рік.
Нагадаємо, що Федеріко є сином Фернандо Редондо, ексгравця Реала та Мілана, який з цими двома клубами тричі виграв Лігу чемпіонів.
У складі Інтера виступають ще п'ятеро аргентинців. Тренує колектив Херардо Мартіно, який представляє цю ж країну.
Новий сезон МЛС (2024) вже стартував. У першому матчі Інтер Маямі впорався з Реал Солт-Лейк-Сіті (2:0). У наступному турі команда Мартіно гостюватиме у Лос-Анджелес Гелаксі.