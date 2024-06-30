Северная Америка

Українець Сергій Кривцов провів на полі весь поєдинок.

Сьогодні вночі відбувся черговий матч регулярного чемпіонату МЛС, у якому Інтер Маямі в гостях обіграв Нешвілл із рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 40 хвилині, коли Йєн Фрей вивів Маямі вперед, а через чотири хвилини колишній захисник Барселони Хорді Альба подвоїв перевагу Інтера.

Господарі поля відповіли влучним ударом Хані Мухтара на 73 хвилині, коли він реалізував пенальті.

Додамо, що український захисник Сергій Кривцов відіграв на полі весь поєдинок, а його зіркові партнери по команді Ліонель Мессі та Луїс Суарес пропускали гру через свою участь на Кубку Америки.

Після 21 матчу Інтер Маямі очолює турнірну таблицю Східної конференції МЛС, випереджаючи Цинцинатті на два бали.