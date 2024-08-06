Северная Америка

Француз може приєднатися до своїх зіркових співвітчизників.

Центральний нападник Атлетіко Антуан Грізманн не виключає можливості зміни клубної прописки на користь клубу МЛС, передає портал GiveMeSport.

За даними журналістів Тома Богерта та Бена Джейкобса, переговори про підписання 33-річного француза веде Лос-Анджелес. "Чорно-золотих" уже представляють воротар Уго Льоріс і нападник Олів'є Жиру, зіркові співвітчизники Грізманна.

Повідомляється, що гравець мадридського гранда може перебратися до МЛС як уже цього літа, так і взимку або наступного літа. У чемпіонаті США та Канади поточне трансферне вікно закриється 14 серпня.

Тим не менш, в Атлетіко все ще цінують Антуана, та й сам він щасливий у клубі. За даними transfermarkt, його контракт із "матрацниками" розраховано до кінця червня 2026 року.

У сезоні-2023/24 Грізманн узяв участь у 48 матчах мадридців у всіх турнірах, відзначившись 24 голами та 8 асистами. Також на його рахунку 6 поєдинків на Євро-2024 зі збірною Франції (без результативних дій).

Раніше повідомлялося, що за крок від переходу до Атлетіко перебувають півзахисник Челсі Конор Галлагер і нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес.