Француз може приєднатися до своїх зіркових співвітчизників.
Антуан Грізманн, Getty Images
06 серпня 2024, 22:12
Центральний нападник Атлетіко Антуан Грізманн не виключає можливості зміни клубної прописки на користь клубу МЛС, передає портал GiveMeSport.
За даними журналістів Тома Богерта та Бена Джейкобса, переговори про підписання 33-річного француза веде Лос-Анджелес. "Чорно-золотих" уже представляють воротар Уго Льоріс і нападник Олів'є Жиру, зіркові співвітчизники Грізманна.
Повідомляється, що гравець мадридського гранда може перебратися до МЛС як уже цього літа, так і взимку або наступного літа. У чемпіонаті США та Канади поточне трансферне вікно закриється 14 серпня.
Тим не менш, в Атлетіко все ще цінують Антуана, та й сам він щасливий у клубі. За даними transfermarkt, його контракт із "матрацниками" розраховано до кінця червня 2026 року.
У сезоні-2023/24 Грізманн узяв участь у 48 матчах мадридців у всіх турнірах, відзначившись 24 голами та 8 асистами. Також на його рахунку 6 поєдинків на Євро-2024 зі збірною Франції (без результативних дій).
Раніше повідомлялося, що за крок від переходу до Атлетіко перебувають півзахисник Челсі Конор Галлагер і нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес.