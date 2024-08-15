Северная Америка

Колишній капітан "джмелів" продовжить кар'єру за Океаном.

Лос-Анджелес Гелаксі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Марко Ройсом.

Угода з 35-річним німцем, який перебрався до клубу МЛС на правах вільного агента, розрахована до кінця сезону американської ліги 2026 року.

Останнім клубом Ройса була дортмундська Боруссія, за яку він виступав із 2012 року.

Минулого сезону Ройс провів 42 матчі, в яких забив дев'ять голів та віддав десять гольових передач.

Після 26 ігор Лос-Анджелес Гелаксі набрав 49 очок і посідає перше місце у Західній конференції МЛС.

Свій наступний матч Гелаксі проведе проти Атланти Юнайтед. Гра відбудеться 25 серпня о 5:30 за Києвом.