Северная Америка

Наставник клубу МЛС розповів про стан здоров'я травмованого аргентинця.

Головний тренер Інтер Маямі Херардо Мартіно прокоментував стан здоров'я нападника Ліонеля Мессі.

"Ось уже кілька тижнів він працює з м'ячем під наглядом медичної бригади та фізіотерапевтів. Також він поступово приєднується в роботу з командою.

Це травма, яка триває понад шість тижнів, тому нам потрібно зберігати спокій і бути абсолютно впевненими в тому, що Мессі відновився", — наводить слова Мартіно Goal.com.

Нагадаємо, 37-річний Мессі отримав травму під час фінального матчу Кубка Америки проти Колумбії (1:0), що відбувся 15 липня.

Цього сезону Мессі провів 12 матчів, у яких забив 12 голів та віддав дев'ять результативних передач.