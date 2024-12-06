Северная Америка

В Маямі хочуть відтворити легендарне MSN?

Співвласник Інтер Маямі Хорхе Мас висловився про можливе запрошення до клубу зіркового бразильця Неймара, який наразі є гравцем саудівського Аль-Хіляля. Його слова наводить Give me Sport.

"Ключовий момент — якщо він стане доступний. Зараз Неймар — футболіст Аль-Хіляля. Він недоступний для нас. Завжди говорив, що ми прагнемо залучати в нашу команду великих гравців. У нас багато обмежень з точки зору складу, але при цьому ми володіємо необмеженим бюджетом.

Якщо коли-небудь з'явиться можливість запросити такого гравця, як Неймар, ми не будемо вагатися. Це залежить не тільки від мене. Це залежить від футболіста та ліги. Але так, ми прагнемо сформувати відмінний склад", — заявив Мас.