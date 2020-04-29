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Football.ua собрал воедино известные факты, связанные с пандемией коронавируса в футболе, и попытался обрисовать примерную картину того, когда любители футбола вновь смогут увидеть футбол в прямом эфире.

На данный момент мировое сообщество борется с коронавирусной инфекцией, которая заморозила многие человеческие сферы, в том числе и большой спорт. Впервые в истории спортивные мероприятия по всей планете были вынуждены остановиться на неопределенный срок. Исключениями стали лишь некоторые государства, которые не считают данную пандемию реальной угрозой жизни и здоровью своих граждан.

Сейчас национальные футбольные ассоциации вместе с ФИФА и УЕФА ведут регулярные дискуссии о возможном возобновлении или прекращении сезона. Мы попытались собрать воедино известные факты и понять, когда примерно могут быть возобновлены соревнования в различных уголках планеты. Есть те, которые уже официально объявили о завершении сезона, есть те, кто и не прекращал.

Чемпионаты Беларуси, Никарагуа, Туркменистана и Тайваня

Чемпионаты не прекращались, продолжаются. Ранее в когорту "не замечающих пандемию" также входили Бурунди и Таджикистан, но 14-го и 26-го апреля, соответственно, местные федерации все же приостановили сезон до мая.

Чемпионат Мексики

Официально завершен. Сезон аннулирован и было принято решение отменить обмен командами между высшим и низшим дивизионами в течении шести лет.

Чемпионат Аргентины

Официально завершен. Сезон не аннулирован, чемпионом стала Бока Хуниорс. Также было принято решение в течении двух лет отменить вылет команд из высшего дивизиона, но оставить систему повышения в классе.

Чемпионат Нидерландов

Официально завершен, сезон аннулирован. Однако, на евросезон-2020/21 квоты распределятся согласно нынешнему положению дел в таблице (Аякс, АЗ — в Лигу чемпионов, Фейеноорд, ПСВ, Виллем II — в Лигу Европы).

Чемпионат Франции

Официально завершен. Такое распоряжение дало правительство страны. Федерации футбола Франции предстоит сложнейшая задача: нужно решить, будет ли чемпион в Лиге 1, какие команды попадут в еврокубки, а также будут ли клубы, что вылетят или повысятся в классе.

Чемпионаты Бельгии, Шотландии и Греции

В планах досрочное окончание и выдача золотых медалей Брюгге (Бельгия), Селтику (Шотландия) и Олимпиакосу (Греция). Однако, об официальном решении пока не было объявлено. Продолжается дискуссия с УЕФА.

Чемпионат Германии

Футбольные власти ведут разговоры о возможном возобновлении чемпионата 9 мая, но с соблюдением ряда требований.

Чемпионат Фарерских островов

Запланирован старт на 9 мая.

Чемпионаты Австрии, Дании и Швейцарии

Лиги и местные федерации находятся на стадии переговоров с местными структурами здравоохранения. Возможен рестарт первенств, примерно, 15 мая.

Чемпионаты Венгрии и Азербайджана

В зависимости от эпидемиологической ситуации в странах, чемпионат возможно возобновится 23 мая.

Чемпионат Чехии

Местные футбольные власти запланировали рестарт первенства на 25 мая.

Чемпионат Италии

Утвержденных дат пока нет, но не исключено, что сезон может быть возобновлен 27 мая с соблюдением жестких мер предосторожности.

Чемпионат Польши

Местные футбольные власти запланировали рестарт первенства на 29 мая.

Чемпионат Испании

Руководством Ла Лиги рассматривается вариант возобновления сезона 6 июня, если структуры здравоохранения дадут "зеленый свет". Однако ситуация усложняется тем, что некоторые клубы выражают готовность не принимать участие в матчах в ближайшее время.

Чемпионат Англии

В Премьер-лиге настойчиво планируют доиграть текущий сезон, но до конца не определились с сроками возобновления. Однако, есть вероятность, что 8 июня станет тем самым днем.

МЛС

В Соединенных Штатах Америки также не определились с точной датой возобновления сезона. В случае, если прогнозы вирусологов, с которым лига держит контакт, сбудутся, сезон может быть возобновлен 8 июня.

Чемпионат Турции

Турки были одними из последних в Европе из тех кто приостановил свой чемпионат из-за пандемии. Местные футбольные власти планируют возобновить чемпионат уже 12 июня.

Чемпионат Украины

В Украине же не спешат официально назначать дату рестарта сезона. Однако ведутся разговоры о том, что в связи с тем, что 31 мая могут ослабить карантинные меры, команды в это время смогут возобновить командные тренировки. Таким образом, 13 июня чемпионат может быть возобновлен, но пока не точно.

Чемпионат Швеции

Скандивы более уверены в динамике спада заболеваемости и на заседании футбольных властей решили возобновить местный чемпионат 14 июня.

Чемпионаты Португалии и Румынии

В западной части нашего континента пока не торопятся радовать болельщиков точными датами возобновления. Одной из самых вероятных дат является 15 июня. Такая же ситуации и в соседней Румынии, которая, к слову, рассматривает вариант возможной доигровки сезона в закрытых лагерях Турции.

Чемпионат Кипра

Островитяне поставили точный срок возобновления чемпионата — 15 июня.

Лига чемпионов и Лига Европы

Рестарт плей-офф стадий главных клубных международных турниров Старого Света запланированы на начало последнего месяца лета — 2-3 августа.