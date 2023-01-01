Португалия

"Орли" дуже хочуть мати у своєму розпорядження 18-річного форварда.

В останні дні 2022 року до преси пролізла інформація, що Бенфіка завершує підписання 18-річного нападника Норшеллана Андреаса Шельдрупа. Тепер же Фабріціо Романо у своєму Твіттері повідомив про деталі трансферу.

"Бенфіка активно працює над підписанням норвезького таланта Андреаса Шьелдерупа, оскільки намагатиметься випередити англійські клуби. Тривають переговори з Норшелланом, перемовини у процесі, але угода ще не повністю узгоджена — контракт пропонується до червня 2028 року" — підсумував журналіст.

Про які саме клуби з туманного Альбіону йде мова — наразі невідомо.

Відзначимо, що нинішньому сезоні в активі норвежця є 10 голів та одна гольова передача у данському клубі.



