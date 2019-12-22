Испания

Football.ua представляет анонс матча 18-го тура чемпионата Испании между Реалом и Атлетиком.

В 18-м туре первенства Ла Лиги Реал постарается взять три очка у Атлетика, чтобы встретить Рождество и Новый год в качестве одного из лидеров Примеры, сравнявшись с Барселоной.

Реал — Атлетик

Воскресенье, 22 декабря, 22:00. Мадрид Эстадио Сантьяго Бернабеу. Арбитр — Адриан Кордеро. Прямая трансляция на MEGOGO

В перенесенном матче против Барселоны Реал просто каким-то чудом не смог выиграть на Камп Ноу, и теперь вынужден снова догонять извечного соперника, который днем раньше разгромил Алавес. Есть вполне конкретная цель и у Атлетика: в случае победы баски при определенных раскладах могут оказаться на четвертом месте, а попадание в зону Лиги чемпионов в канун Рождества будет неплохим подарком.

Впрочем, откровенно говоря, шансов на положительный исход для гостей мало. Если Реал продолжит в том же духе, как он действовал на Камп Ноу, то не испытает особых проблем против Атлетика, всегда чувствующего себя на Сантьяго Бернабеу "не в своей тарелке".

У Реала достаточно плотно заполнен лазарет, ко всему прочему дисквалификацию будет отбывать Каземиро, зато наверняка вернется в стартовый состав Лука Модрич, начинавший матч против Барселоны на скамейке запасных.

Не избежал серьезных потерь и коллега Зинедина Зидана Гаиска Гаритано. Атлетик не может рассчитывать на своего нападающего и капитана Икера Муниаина, в то время, как под большим сомнением остается возможность сыграть еще одного знакового форварда — Арица Адуриса. Также в лазарете находится Оскар Де Маркос, а правый защитник Андер Капа дисквалифицирован.

Интересные факты

– Реал выиграл у Атлетика 14 из последних 15-ти домашних матчей во всех турнирах.

– Реал забивает не менее двух мячей в 14-ти из 15-ти последних домашних матчей против Атлетика во всех турнирах.

– Реал выиграл 6 из последних 7-ми домашних матчей Ла Лиги.

– Атлетик выиграл лишь раз в последних 10-ти выездных матчах чемпионата.

– В четырех предыдущих встречах с Реалом Атлетик смог забить лишь 2 мяча.

– За последние 20 лет Атлетик лишь раз выиграл у Реала в Мадриде — в 2005 году.

– В минувшем сезоне матч Реал — Атдетик завершился со счетом 3:0.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Каземиро, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Азар, Марсело — Капа, Муниаин, Де Маркос.

Под вопросом: Хамес Родригес — Адурис.

прогноз 2:1

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