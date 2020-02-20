Испания

Португальский футболист продолжит карьеру в Китае.

Официальный твиттер Севильи подтвердил, что Ухань Залл договорился с испанским клубом о трансфере защитника Даниэла Каррису.

Напомним, в футболке "рохибланкос" португальский футболист выступает с 2013 года, трижды став победителем Лиги Европы. Также игрок регулярно выводил команду на поле с капитанской повязкой. В Китае он будет зарабатывать четыре миллиона евро за сезон.

В текущем сезоне 31-летний Каррису в чемпионате Испании принял участие в 11 поединках, не отличившишь результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ряды Севильи покинул крайний полузащитник Брайан Хиль.