Испания

Скорее всего, баскский финал Кубка Короля будет сыгран в мае.

Как сообщает AS, решением Федерации футбола Испании финал национального кубка перенесен с 18 апреля из-за угрозы распространения вируса Covid-19.

В финале турнира будет баскское дерби. Атлетик Бильбао сыграет с Реал Сосьедад. Изначально поединок был запланирован на 18 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье.

По информации источника, президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес обсудил перенос поединка с представителями двух клубов и стороны пришли к данному выводу.

Точной даты, когда будет сыгран финал, пока нет. Более точные прогнозы будут известны на следующей неделе. Предварительно, футбольные власти ожидают, что финал может быть сыгран 30 мая.

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