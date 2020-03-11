Барселона отрицает, что футболисты не хотят играть против Наполи

Испания

Каталонский гранд прокомментировал слухи о возможном нежелании игроков играть против Наполи.

Глава совета директоров Барселоны Хосеп Вивес прокомментировал возможный перенос ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между каталонцами и Наполи (18 марта).

В некоторых испанских СМИ появилась информация, мол, игроки "сине-гранатовых" не желают принимать участие против итальянского коллектива, опасаясь заражения коронавирусом.

"Ни один игрок Барселоны не просил нас о неучастии в матче, и мы не думаем, что никто из команды не скажет нам, что он не хочет играть. Мы находимся в ситуации с вещами, исход которых тяжело предусмотреть".

"Мы собираемся играть за закрытыми дверями, и мы собираемся делать это со всеми профессиональными, любительскими и тренировочными видами спорта в клубе", — цитирует функционера AS.

Ранее сообщалось, что из-за карантина, связанного с распространением коронавируса в Европе и Испании, в частности, чемпионат Испании может быть приостановлен.