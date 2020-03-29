Испания

Жозеп Бартомеу не оставляет попыток прийти к соглашению с футболистами.

Руководство Барселоны продолжает работать над тем, чтобы уговорить игроков пойти на урезание заработной платы.

Для аналогичных возникшей ситуации в Испании есть ERTE. Согласно этому протоколу, клубы могут отменять действия контрактов или урезать зарплату.

Жозеп Бартомеу по-прежнему пытается договориться с игроками, чтобы не прибегать к применению ERTE, cообщает Marca.

Тем не менее, те не хотят идти на компромисс из-за того, что в стане Реала такие меры не предвидятся.

Напомним, что капитаны большинства клубов Ла Лиги не хотят соглашаться на понижение заработной платы.