Испания

В зависимости от развития ситуации с пандемией COVID-19 сокращение может составить от 10 до 20 процентов.

Игроки и тренеры футбольных и баскетбольных команд, а также руководители департаментов других видов спорта согласились на снижение своих зарплат в 2020 году — сообщил официальный сайт Реала.

В зависимости от продолжительности карантина, связанного с пандемией COVID-19, это сокращение может составить от 10 до 20 процентов.

Руководство клуба высоко оценило ответственность своих сотрудников, которая поможет Реалу с меньшими потерями пережить период экономических трудностей.

Изначально руководство Реала не планировало идти на снижение зарплат, но, оценив экономический прогноз, обратилось к своим сотрудникам с просьбой о помощи.

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