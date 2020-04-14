Испания

Нападающий Альбасете рассказал о том, как переносит карантин, а также поддержал тех, кому приходится еще труднее.

Экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля, как и остальные футболисты испанских команд, находится сейчас на карантине из-за пандемии COVID-19.

"Я слежу за всеми новостями из дому, и мне жаль, что это происходит. Особенно жаль людей, которые покидают нас по всему миру", — написал Зозуля на своей странице в Фейсбуке.

"Мне не хватает прогулок по городу, объятий с друзьями, общения с людьми, кофе в баре. Скучаю по тренировкам, играм, переполненным трибунам… по всем тем эмоциям, которые делают жизнь прекрасной и захватывающей".

"Крепко обнимаю тех, кому приходится сейчас тяжелее всего. Скоро мы снова сможем спокойно дышать на улицах, приветствовать друг друга и мяч… снова будет в игре. Вперед, Альбасете!"

Зозуля во время пандемии подарил шарнирно-сочлененную кровать для отделения интенсивной терапии больницы Альбасете.

На данный момент в Испании было зафиксировано 170 099 случаев заражения коронавирусом, 17 756 из которых оказались летальными.

Альбасете после 30 сыгранных матчей опережает зону вылета по дополнительным показателям, идя на 18-м месте в Сегунде. При этом Депортиво провело на игру больше.