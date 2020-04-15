Испания

Турецкий экс-голкипер признался, что каталонский клуб не остался в стороне, когда ему диагностировали COVID-19.

Бывший вратарь сборной Турции Рюшту Речбер стал одним из представителей футбольного мира, которых не обошла пандемия коронавируса. Экс-игрок Барселоны находился в крайне тяжелом состоянии на протяжении недели, однако в конечном итоге все обошлось и Речбера выписали из больницы.

"Поддержка моих близких во время этого периода была фантастической. Все сложилось наилучшим образом, и мы знали, как выиграть эту битву. В конце концов, все находились в панике, и я очень счастлив тем, что все обошлось".

"Барселона оказала мне большую поддержку во время и после моей болезни. В частности, Карлос Навал и Чеми Терес передали добрые пожелания президента и клуба. В такие моменты мелкие детали нельзя забывать. Я не забуду все, что Барса сделала для меня, когда я умирал от коронавируса. Она подарила мне жизнь".

"Я хочу, чтобы вы знали, что я всегда нахожусь в распоряжении Барселоны. Я хочу выразить свою бесконечную благодарность всем, особенно господину Бартомеу", — приводит слова Речбера AS.