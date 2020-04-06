Турция

Турецкий голкипер вернулся домой после 11 дней пребывания в больнице.

Рюшту Речбера госпитализировали из-за коронавируса еще вечером 28 марта, но только сейчас бывший голкипер пришел в себя и был выписан из больницы, сообщает Goal.

Несколько дней назад Речбер находился в тяжелом состоянии, но все-таки смог перебороть недуг.

"Какой прекрасный день, Слава Богу. После трудных 11 дней мой муж выписан из больницы. Я должна быть счастлива, но печально, что в больнице еще много людей нуждаются в помощи", — заявила жена Речбера.

Напомним, что ранее из больницы выписали бывшего главного тренера сборной Турции Фатиха Терима.