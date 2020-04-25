Испания

В Ла Лиге будут штрафовать футболистов, отказавшихся выходить на поле в случае возобновления сезона.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с заявлениям касательно того, что некоторые клубы могут отказаться выходить на поле даже в том случае, если власти Испании разрешат возобновить сезон. Функционер ясно дал понять, что подобные случаи будут наказываться техническими поражениями.

"Если произойдет такая ситуация, что клуб откажется играть, но при этом будет разрешение от властей, то подобные эпизоды будут наказываться первоначальным штрафом — техническим поражением для команды".

"Ничего в этом вопросе не изменится. Аналогично, футболиста, отказавшегося выходить на поле, также будут ждать санкции", — приводит слова Тебаса AS.

Напомним, ранее Харьер Тебас поведал об экономических убытках, которые понесут испанские клубы из-за финансового кризиса.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.