Испания

Каталонцы согласятся играть только когда будут уверены, что это полностью безопасно.

Руководство Барселоны обсудит возможность отказа от участия в официальных матчах, если испанские и европейские футбольные власти примут слишком поспешное решение о возобновлении сезона, сообщает Sport.es.

В клубе ставят на первое место здоровье футболистов и не хотят, чтобы кто-то из игроков заразился во время матча. В Спортивном городке Барселоны клуб может обеспечить все необходимые санитарные меры, чтобы избежать заражения, однако никто не может дать гарантий, что этого не случится во время путешествий, а также при контакте с людьми не из клуба.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уже заявил о том, что отдельные клубы или футболисты будут наказаны, если откажутся выходить на поле, когда правительство Испании разрешит возобновить чемпионат.