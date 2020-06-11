Испания

Правый защитник Барселоны повел себя ненадлежащим образом.

Нельсон Семеду нарушил и протокол Ла Лиги, и протокол правительства Испании касательно противодействия распространению коронавируса, сообщает Sport.es со ссылкой на Cuatro.

В распоряжении источника оказались кадры вечеринки в расположенном рядом с Барселоной Кастельдефельсе, которую посетили более 20 человек. Никто из них не носил маску и не придерживался социальной дистанции.

Этот район сейчас находится во второй фазе выхода Испании из карантина, согласно которой запрещены собрания более 15 человек. Ла Лига, которая сегодня возобновится матчем Севильи и Бетиса, рекомендовала футболистам ограничить социальные контакты, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Источники в Барселоне сообщили EFE, что футболист посетил вечеринку, не уведомив об этом клуб.

"Сине-гранатовые" возобновят выступления в чемпионате Испании матчем против Мальорки 13 июня.