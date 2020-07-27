Испания

В сумме футболисты после возобновления чемпионата Испании получили 116 травм.

Напряженный график Ла Лиги после карантина способствовал увеличению количества травм на 45%, сообщает издание Marca. Всего футболисты получали 116 травм – на пять больше, чем предсказывалось в исследовании издания перед рестартом сезона.

Согласно данным ФИФА и УЕФА за последние 20 лет, за такой промежуток времени обычно получают 80 повреждений. Таким образом, количество травм возросло на 45% после возобновления турнира.

В первых четырех играх после возобновления чемпионата команды активно пользовались дополнительными разрешенными заменами – каждая команда в среднем делала 4,6 замены за матч. После этого их количество несколько снизилось – до 4,43.

Чемпионом Испании сезона-2019/20 стал мадридский Реал, завоевавший свой вторый чемпионский титул под руководством Зинедина Зидана.