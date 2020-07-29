Испания

Хорхе Де Фрутос продолжит карьеру в Леванте.

Реал и Леванте согласовали трансфер Хорхе Де Фрутоса — сообщили официальные сайты Реала и Леванте.

Сумма сделки не разглашается. 23-летний новобранец подписал контракт с Леванте до 30 июня 2025 года.

Де Фрутос обычно действует на позиции правого вингера, но может сыграть на противоположном фланге или на острие атаки.

Хорхе провел 35 матчей в чемпионате Испании за вторую команде Реала (7 голов), а также выступал в аренде в Вальядолиде (3, 0) и Райо Вальекано (17, 2).