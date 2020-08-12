Испания

Имена заболевших клуб из Бильбао предпочел оставить в секрете.

Футболисты, тренерский штаб и персонал Атлетика прошли ПЦР-тестирование на коронавирус. Шесть тестов показали положительный результат, сообщил официальный сайт клуба.

Заболевшие отправились на самоизоляцию. 14 августа они пройдут новое тестирование.

Те, у кого нет коронавируса, будут готовиться к новому сезону. Баски начнут подготовку 13 августа с индивидуальных занятий.

В сезоне-2019/20 "львы" заняли 11-е место в Ла Лиге и дошли до финала Кубка Испании, где сыграют с Реал Сосьедадом. Дата финала пока неизвестна, поскольку команды договорились сыграть матч со зрителями.