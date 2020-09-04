Иван Ракитич не против воссоединиться в Севилье со своим бывшим партнером по Барселоне Лионелем Месси.
Иван Ракитич и Лионель Месси, Getty Images
04 сентября 2020, 14:55
Лионелю Месси, который может покинуть Барселону, найдется место в Севилье — считает Иван Ракитич.
"Приятно видеть, как растет Севилья, – цитирует Ракитича Goal. – Я хочу работать вместе с командой, чтобы она росла и становилась больше. И если Лионель Месси захочет, то ему найдется место в Севилье, без проблем".
Иван Ракитич после шести лет в Барселоне вернулся в Севилью.
В то же время Лионель Месси ведет переговоры с Барселоной, в результате которых станет ясно, покинет ли он клуб, символом которого является.