Испания

Иван Ракитич не против воссоединиться в Севилье со своим бывшим партнером по Барселоне Лионелем Месси.

Лионелю Месси, который может покинуть Барселону, найдется место в Севилье — считает Иван Ракитич.

"Приятно видеть, как растет Севилья, – цитирует Ракитича Goal. – Я хочу работать вместе с командой, чтобы она росла и становилась больше. И если Лионель Месси захочет, то ему найдется место в Севилье, без проблем".

Иван Ракитич после шести лет в Барселоне вернулся в Севилью.

В то же время Лионель Месси ведет переговоры с Барселоной, в результате которых станет ясно, покинет ли он клуб, символом которого является.