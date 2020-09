Полузащитник Иван Ракитич трогательно простился со своей теперь уже бывшей командой.

"Я пришел в Барселону 6 лет назад, — написал хорват в своем Твиттере. – Сегодня я переворачиваю восхитительную страницу своей карьеры. Для меня было честью носить эту форму. Я хочу поблагодарить абсолютно всех. Мою семью, моих товарищей по команде, тренеров, всех работников клуба и болельщиков! До встречи!"

I arrived at @FCBarcelona 6 years ago. Today, I am turning a wonderful page in my career. It has been an honor to wear this jersey. I would like to thank everyone without exception. My family, my teammates, the coaches, the staff, the club employees and the fans. See you soon. pic.twitter.com/v9CUtLDyLS