Испания

Главный тренер Барселоны Рональд Куман рассказал о перспективах своей команды.

Рональд Куман считает, что Барселоне нужно усиление, а сейчас его команда не готова тягаться с такими соперниками, как Бавария.

"В настоящий момент Барселона не соответствует всем моим требованиям, – сказал тренер в интервью Mundo Deportivo. – Кое-что надо менять, и, возможно, уже в ближайшее время мы сделаем определенные приобретения. Пока я не хочу говорить о конкретных игроках".

"Сейчас мы не в состоянии выиграть Лигу чемпионов и бороться а равных с такими командами, как Бавария. Сегодня она сильнее нас. Но у нас хорошее будущее. Мы плохо начали чемпионат, потеряли много очков. И хотя в этом не всегда была наша вина, мы знаем, что нам надо улучшить, и работаем над этим".

Ранее сообщалось, что уже в ближайшие дни Барселону могут пополнить несколько свободных агентов.