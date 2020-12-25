Вратарь останется в команде до лета 2024 года.
Йоэль Родригес, фото ФК Эйбар
25 декабря 2020, 16:53
Эйбар объявил о подписании нового контракта с голкипером Йоэлем Родригесом — сообщил официальный сайт "оружейников".
32-летний уроженец Виго, прибывший в Эйбар в сезоне-2016/17, останется в клубе до лета 2024 года.
Йоэль за время своей карьеры выступал в составе Сельты, Луго, Валенсии, Райо Вальекано, Вальядолида и Эйбара.
В нынешнем сезоне Родригес провел лишь 1 матч в Кубке Испании, но ни разу не появлялся на поле в чемпионате.
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