Испания

Вратарь останется в команде до лета 2024 года.

Эйбар объявил о подписании нового контракта с голкипером Йоэлем Родригесом — сообщил официальный сайт "оружейников".

32-летний уроженец Виго, прибывший в Эйбар в сезоне-2016/17, останется в клубе до лета 2024 года.

Йоэль за время своей карьеры выступал в составе Сельты, Луго, Валенсии, Райо Вальекано, Вальядолида и Эйбара.

В нынешнем сезоне Родригес провел лишь 1 матч в Кубке Испании, но ни разу не появлялся на поле в чемпионате.

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