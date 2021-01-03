Испания

Жольт Лев высказался о решении боссов парижского гранда расстаться с Томасом Тухелем.

Руководство Пари Сен-Жермен отправило в отставку Томаса Тухеля с поста главного тренера первой команды, решив не дожидаться истечения его контракта летом 2021 года.

Ассистент немецкого специалиста Жольт Лев прокомментировал решение боссов парижан, которое, по его словам, стало настоящим шоком для всего тренерского штаба.

"Мы были шокированы, когда 23 декабря, после победы над Страсбуром со счетом 4:0, спортивный директор Леонардо собрал нас и сказал, что руководство ПСЖ больше не рассчитывает на Томаса Тухеля".

"После значительных трудностей 2020 года, после достижения исторического успеха в ПСЖ, после выхода из группы Лиги чемпионов, в самом разгаре Лиги 1 принято решение, которое крайне тяжело понять".

"У меня была возможность возглавить Зальцбург или Лейпциг, но я не принял эти предложения. Когда я работаю с кем-то плечом к плечу, я привык оставаться и в трудные времена", — приводит слова Лева Nemzeti Sportnak.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель может стать новым наставником Челси вместо Фрэнка Лампарда. По-прежнему остается актуальным вариант и с работой в другом лондонском клубе — Арсенале.