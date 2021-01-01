Испания

Немецкий специалист включен в шорт-лист одного из кандидатов в президенты каталонского клуба.

Руководство Пари Сен-Жермен отправило в отставку Томаса Тухеля с поста главного тренера первой команды, решив не дожидаться истечения его контракта летом 2021 года.

Теперь немецкий специалист пребывает в статусе свободного агента и вынужден искать новое место работы. Сообщалось, что следующим этапом в своей карьере Тухель видит английскую Премьер-лигу, однако он также готов рассмотреть и другие варианты.

По информации журналиста Кристиана Фалька, идея возглавить Барселону выглядит в глазах Томаса Тухеля весьма привлекательной. Вдобавок, один из кандидатов в президенты "сине-гранатовых" включил немца в свой список наиболее вероятных сменщиков Рональда Кумана на посту главного тренера первой команды.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель может стать новым наставником Челси вместо Фрэнка Лампарда. По-прежнему остается актуальным вариант и с работой в другом лондонском клубе — Арсенале.