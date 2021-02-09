Испания

Наставник "матрасников" поделился мыслями о поединке испанского чемпионата.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне подвел итог поединка 22-го тура Ла Лиги против Сельты.

"На самом деле, у меня осталось много положительных впечатлений от игры. Начало матча выдалось сложным, соперник хороший. Моментов было немного у обеих команд.

Во втором тайме мы стали лучше благодаря смене схемы. Ничья – справедливый результат. Мы не заслуживали гола в первом тайме, а они не заслуживали ничью по итогам второго.

В последних матчах нам забивают довольно много голов. Мы должны улучшить важный аспект команды, который сейчас не так хорош", — приводит слова Симеоне Marca.

Ранее автор дубля в ворота Сельты Луис Суарес признался, что чувствует себя комфортно в мадридском клубе.

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