Испания

Кипер получил повреждение в расположении сборной.

Вратарь сборной Словении и мадридского Атлетико Ян Облак не принял участие в поединке Лиги наций против Косово (2:1).

По информации AS, кипер на разминке почувствовал боль в плече, которое уже оперировали, и не смог выйти на поле.

Врачи национальной команды будут следить за восстановлением игрока и, возможно, он сможет отыграть в матче Лиги наций против Греции. Если восстановление затянется, то в поединке Ла Лиги против Барселоны Облак не примет участие.

Отметим, что еще в 2016 году Ян Облак перенес тяжелую операцию на левом плече. В матче против Вильярреала словенец неудачно приземлился на газон.