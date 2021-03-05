Испания

Наставник "сине-гранатовых" считает, что не стоит зацикливаться на мадридском дерби.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман накануне матча с Осасуной поделился мыслями о своем клубе и предстоящем матче между Атлетико и Реалом.

"Матч с Осасуной очень важен, потому что в воскресенье состоится игра между Атлетико и Реалом, в которой одна или обе команды потеряют очки. Важно выиграть в завтрашнем матче. Нам нужно быть готовыми.

В первую очередь наш поединок, но всегда лучше, чтобы очки теряла лидирующая команда или находящаяся выше в таблице. Мы не должны зацикливаться на матче Атлетико и Реала.

ПСЖ? Последние результаты, особенно по итогам игры с Севильей, повысили наш моральный дух. Игра в Лиге чемпионов состоится в среду, сейчас мы должны думать о ближайшем матче", – приводит слова Кумана Marca.

Ранее Куман прокомментировал победу своей команды над Севильей в ответном полуфинальном матче Кубка Испании, что позволило "блаугранас" пройти в финал турнира.

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