Испания

Первым данной отметки достиг нападающий мадридского Реала.

Форвард Барселоны Антуан Гризманн отметился голом в матче 27-го тура Ла Лиги против Уэски.

Это взятие ворот стало для француза 150-м в испанском чемпионате.

Для достижения этой отметки 29-летний нападающему потребовался 381 поединок в Ла Лиге.

Гризманн забил 40 голов за Реал Сосьедад, 94 гола — за Атлетико, и 16 – за Барселону.

По информации OptaJose, форвард стал вторым французом, забившим 150 голов в Ла Лиге. Ранее данная отметка покорилась нападающему Реала Кариму Бензема (184 мяча в 372 матчах).

Ранее форвард Барселоны Лионель Месси установил новый рекорд Ла Лиги.

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