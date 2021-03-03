Испания

Уругваец поделился мыслями о своем клубе.

Нападающий Атлетико Луис Суарес высказался о своих целях и амбициях.

"У нашей команды много энтузиазма, мы намерены пройти далеко, добиться успеха. Никто не сможет отобрать у нас это намерение, мы живем лишь им и конкуренцией.

Спустя несколько дней станет ясно, на что мы способны. У игроков всегда есть желания. Я пришел в команду, которая долго не выигрывала трофеи, так что, сделать это – одно из моих желаний.

Моей целью всегда была конкурентоспособность, я всегда хотел демонстрировать результат и прогрессировать, мне хотелось доказывать, что я способен преодолевать препятствия, которые встают у меня на пути.

Считается, что в Атлетико сложно много забивать, но, учитывая мастерство игроков, собранных в команде, это становится легкой задачей", – цитирует уругвайца Mundo Deportivo.

Ранее Луис Суарес поделился подробностями ухода из Барселоны.

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