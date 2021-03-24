В частности, команду, вероятно, покинет основной голкипер клуба.
Яспер Силлессен, getty images
24 марта 2021, 11:20
Владелец Валенсии Питер Лим хочет уменьшить расходы "летучих мышей".
По этой причине испанский клуб намерен расстаться с несколькими футболистами основного состава, а в летнее трансферное окно приобрести менее дорогих игроков.
При этом, в следующем сезоне перед Валенсией будет стоять задача попасть в Лигу Европы.
По информации As, клуб готов выставить на трансфер вратаря Яспера Силлессена и форварда Макси Гомеса.
Помимо выше указанных футболистов, левантийский клуб рассчитывает отдать в аренду с обязательным выкупом хавбека Гонсалу Гедеша. Трансфер 24-летнего португальца из ПСЖ за 40 млн евро в 2018 году – рекордный в истории клуба.
Ранее сообщалось, что защитник Валенсии Хосе Гайя заинтересовал три европейских топ-клуба.
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