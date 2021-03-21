Испания

Завершился поединок испанского чемпионата.

Валенсия принимала Гранаду в матче 28-го тура Ла Лиги.

Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте встречи благодаря голу Васса.

Удвоил преимущество "летучих мышей" Бланко в середине второй половины встречи. Гости сумели сократить отставание в самой концовке матча: Сольдадо на 90-й минуте точным ударом в нижний угол ворот поразил ворота соперника.

По итогу поединка Валенсия с 33-мя очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Гранада же — располагается на 8-й строчке, имея в активе 36 баллов.

Валенсия - Гранада 2:1

Голы: Васс, 4, Бланко, 66 — Сольдадо, 90

Валенсия: Силлессен — Карейя, Паулишта, Диахаби, Гайя — Васс (Мусах, 87), Рачич, Солер, Бланко (Ли, 79) — Гомес, Гедеш

Гранада: Силва — Диас, Санчес, Дуарте, Квини — Этеки (Гоналон, 76), Эррера, Феде (Монторо, 46), Кина (Мачес, 46), Кенеди (Пуэртас, 57) — Сольдадо

Предупреждения: Санчес, Квини, Монторо