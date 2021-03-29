Австрийский защитник будет зарабатывать 12 миллионов евро в год.
Давид Алаба, Getty Images
29 марта 2021, 09:55
Защитник мюнхенской Баварии Давид Алаба подпишет контракт с мадридским Реалом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По информации источника, соглашение с 28-летним австрийцем будет рассчитано до 2025 года, а его оклад составит 12 миллионов евро за сезон. Стороны пока не подписывали никакие документы, а договорились на устной основе.
Алаба достанется мадридскому клубу бесплатно, так как летом он покинет Баварию, с которой у него завершается контракт.
В нынешнем сезоне Алаба провел 35 поединков, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.
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