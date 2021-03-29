Испания

Австрийский защитник будет зарабатывать 12 миллионов евро в год.

Защитник мюнхенской Баварии Давид Алаба подпишет контракт с мадридским Реалом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, соглашение с 28-летним австрийцем будет рассчитано до 2025 года, а его оклад составит 12 миллионов евро за сезон. Стороны пока не подписывали никакие документы, а договорились на устной основе.

Алаба достанется мадридскому клубу бесплатно, так как летом он покинет Баварию, с которой у него завершается контракт.

В нынешнем сезоне Алаба провел 35 поединков, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.

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