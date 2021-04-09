Испания

Главный тренер Реала поделился своими ожиданиями от предстоящего Эль Класико.

Зинедин Зидан не склонен драматизировать матч 30-го тура чемпионата Испании против Барселоны, а просто намерен взять очередные три очка.

"Мы готовились к предстоящему матчу в обычном режиме, хотя и осознаем его важность, – сказал главный тренер Реала на предматчевой пресс-конференции. – Мы продолжаем бороться за трофеи в чемпионате и Лиге чемпионов, и хотим преуспеть в каждом турнире".

"Атлетико имеет преимущество над нами, поскольку идет первым, однако как бы ни закончился наш матч с Барселоной, борьба за чемпионство будет продолжаться до последнего тура. Выиграть может любой из нас, и это очень хорошо, что наш чемпионат такой конкурентоспособный".

"Я понимаю важность Эль Класико, но в чемпионате три очка взятые у Барселоны, ничем не отличаются от трех очков, взятых у Кадиса или Эйбара. Поэтому главная задача для нас — взять три очка, и именно это мы постараемся сделать. Но даже в случае поражения любой из команд не стоит думать, что для нее чемпионат закончен, борьба все равно продолжится".

Также Зидан прокомментировал слухи о том, что в следующем сезоне Серхио Рамос и Лионель Месси покинут Реал и Барселону соответственно.

"Я очень надеюсь, что и у Рамоса, и у Месси еще будут впереди новые Класико. Думаю, что Рамос останется в Реале. А присутствие Месси в Барселоне идет на пользу не только интересу к нашим матчам, но и к Ла Лиге в целом".

Матч Реал — Барселона состоится в субботу, 10 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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