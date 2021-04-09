Испания

Назначенный ранее судья получил повреждение.

Ранее сообщалось, что поединок 30-го тура Ла Лиги Реал – Барселона обслужит бригада Матеу Лаоса.

Сегодня же официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации сообщил, что Матеу Лаос получил мышечное повреждение.

По решению судейского комитета, вместо него встречу обслужит Хесус Хиль Мансано.

Матч между командами Зидана и Кумана состоится 10 апреля на стадионе Альфредо ди Стефано.

Напомним, что защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос получил очередное повреждение на тренировке, в связи с чем пропустит поединок против Барселоны.