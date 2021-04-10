Испания

Новоиспеченный президент поддержит клуб в Мадриде.

В рамках 30-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал встретится против Барселоны. Матч состоится на Эстадио Альфредо Ди Стефано.

Президент клуба Жоан Лапорта отправился вместе с командой на Эль Класико, чтобы поддержать футболистов.

Матч Реал — Барселона состоится сегодня, 10 апреля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Читайте также анонс поединка, смотрите прогноз матча и историю противостояний Реала и Барселоны.