Испания

Наставник "матрасников" не намерен смотреть заключительные матчи конкурентов.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился мыслями о победе над Реал Сосьедадом в матче 36-го тура Ла Лиги.

"Мы знали, что нам нужно победить соперника, который очень здорово играет на выезде. У нас получился отличный первый тайм. Второй тоже, но из-за гола Сосьедада концовка получилась напряженной, хоть мы этого и не заслуживали.

Посмотрю ли я матч Гранада — Реал? Я уже говорил на прошлой неделе, что нервничал, наблюдая за конкурентами. Представьте, если я буду так переживать каждую неделю. Лучше не буду смотреть этот матч, а после узнаю, чем все закончилось", — сказал аргентинский специалист.

Ранее Диего Симеоне высказывался об системе видеоповторов.