Испания

Хорватский хавбек стал представителем организации UEFA Foundation.

Полузащитник Севильи Иван Ракитич стал первым официальным послом благотворительного фонда UEFA Foundation. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Быть частью UEFA Foundation — большая гордость. Это большая ответственность — показать всем, что мы можем многого добиться и, прежде всего, помочь детям во всем мире улыбаться от радости", — сказал Ракитич.

Отметим, что фонд UEFA Foundation создан с целью помощи детям в защите их прав в спорте, особенно в футболе.