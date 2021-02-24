Хорватский хавбек стал представителем организации UEFA Foundation.
Иван Ракитич, Getty Images
24 февраля 2021, 12:59
Полузащитник Севильи Иван Ракитич стал первым официальным послом благотворительного фонда UEFA Foundation. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
"Быть частью UEFA Foundation — большая гордость. Это большая ответственность — показать всем, что мы можем многого добиться и, прежде всего, помочь детям во всем мире улыбаться от радости", — сказал Ракитич.
Отметим, что фонд UEFA Foundation создан с целью помощи детям в защите их прав в спорте, особенно в футболе.