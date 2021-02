Полузащитник Севильи Иван Ракитич стал первым официальным послом благотворительного фонда UEFA Foundation. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Быть частью UEFA Foundation — большая гордость. Это большая ответственность — показать всем, что мы можем многого добиться и, прежде всего, помочь детям во всем мире улыбаться от радости", — сказал Ракитич.

