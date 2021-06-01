Копа Америка

У Чили в ближайшие две недели запланированы два ответственных матча против топ-соперника.

Копа Америка-2021 еще до своего официального старта в полной мере познал на себе пагубное влияние коронавируса COVID-19. Сам турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако первая страна не смогла обуздать кривую роста заболеваемости, а вторая — погрязла в политических распрях.

В итоге, местом проведения состязания стала Бразилия, однако пресловутая пандемия атаковала вновь, нанеся удар по одному из звездных участников среди футболистов.

Чилийский полузащитник Артуро Видаль, представляющий миланский Интер, не сможет принять участие в ближайших матчах своей национальной команды из-за положительного результата тестирования на COVID-19, которое он проходил вместе со своими партнерами по сборной во время одного из последних групповых занятий.

"К сожалению, после сегодняшнего тестирования я узнал, что мой тест на COVID-19 оказался положительным. Я контактировал с другом, у которого не было симптомов, но в последствии он также получил положительный результат.

Я не смогу присутствовать на поле в ближайших матчах национальной команды по этой причине, но моя поддержка ребят от этого меньше не станет. Скоро я вернусь в строй для того, чтобы вновь надеть на себя красную футболку.

Я благодарю всех медицинских работников, которые заботятся обо всех чилийцах, которые продолжают бороться с этой ужасной пандемией. И я прошу вас — каждый, кто может сделать прививку, сделайте это!

Давай, Чили, б****!!!

Ваш Артуро", — гласит прикрепленный к сообщению текст в официальном аккаунте Instagram чилийского футболиста.

Таким образом, Видаля точно можно не ожидать в ближайших матчах южноамериканской квалификации к чемпионату мира-2022 против Аргентины (4 июня) и Боливии (9 июня), а также под большим вопросом его участие в стартовой игре Копа Америка-2021 против тех же "бьянкочелести" (14 июня).