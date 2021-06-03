Испанец комфортно себя чувствует в "блаугранас".
Хорди Альба, getty images
03 июня 2021, 12:53
Защитник Барселоны Хорди Альба не намерен покидать каталонский клуб.
Испанец заявил, что хочет до окончания карьеры остаться в стане "сине-гранатовых".
"У меня осталось три года по контракту, и я вижу, что смогу доиграть до конца. Разумеется, решение принимает клуб, но я хочу остаться в Барселоне на всю жизнь", — сказал испанец.
Альба выступает за Барселону с 2012 года.
Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Альба получил предложение от Атлетико.