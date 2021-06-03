Сын легендарного футболиста вернется в "блауграну".
Йорди Кройфф, getty images
03 июня 2021, 15:35
Экс-футболист Барселоны, сын Йохана Кройффа Йорди Кройфф войдет в августе войдет в структуру каталонского клуба.
Нидерландский специалист станет членом технического секретариата "сине-гранатовых".
Сообщается, что Кройфф приступит к работе 1 августа 2021 года.
Последний год Йорди был наставником Шэньчжэнь, который покинет ради должности в Барселоне.
Ранее Football.ua представлял традиционный квиз в память о Йохане Кройффе.