Испания

Сын легендарного футболиста вернется в "блауграну".

Экс-футболист Барселоны, сын Йохана Кройффа Йорди Кройфф войдет в августе войдет в структуру каталонского клуба.

Нидерландский специалист станет членом технического секретариата "сине-гранатовых".

Сообщается, что Кройфф приступит к работе 1 августа 2021 года.

Последний год Йорди был наставником Шэньчжэнь, который покинет ради должности в Барселоне.

Ранее Football.ua представлял традиционный квиз в память о Йохане Кройффе.