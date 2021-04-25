Тесты

Предлагаем вам пройти традиционный квиз в память о легендарном футболисте.

Йохан Кройф — личность, которая опередила свое время. Он внес неоценимый вклад в вид спорта №1 и в какой-то степени изменил игру. О Кройфе можно говорить и как о выдающемся футболисте, и как он легендарном тренере.

В бытность футболистом он трижды получал Золотой мяч и еще восемь раз был в числе номинантов. Будучи тренером, он позволил взглянуть на игру иначе и надолго остался в памяти истинных любителей футбол.

К сожаление, легенды уже нет с нами, но в память о Кройфе предлагаем вам пройти традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.